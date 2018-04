Otsepilt: Pärnu ja Tartu alustavad tasavägist lahingut finaalikoha nimel

Teise finalisti selgitavad Credit24 meistriliiga põhihooaja teine ja kolmas meeskond Pärnu ja Tartu Bigbank. Nii Pärnu kui ka Tartu on sel hooajal korra finaalis mänginud, ent mõlemal korral tuli neil tunnistada Saaremaa 3:2 paremust. Tartu kohtus Saaremaaga karikafinaalis, Pärnu Balti liiga finaalis. Veerandfinaalis alistas Pärnu TTÜ, seal anti mitmele põhimehele puhkust, põhisidemängija Markkus Keel oli haige ning pärast seda seljaprobleemide küüsis. Nüüd on aga temagi tagasi rivis.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel tõdeb, et tegu on äärmiselt võrdse paariga. «Senised omavahelised mängud on olnud äärmiselt tasavägised ja miski ei näita, et see seeria võiks kummagi jaoks ühepoolseks ja lühikeseks kujuneda,» usub Keel. «Selge see, et mõlemad tahavad hooaja sellises faasis endast kõik anda.»

Tartul pole Keele arvates ühte suurt tugevust ega ka nõrkust. «Nii nagu meiegi, on Tartu samuti kohati üsna kõikuvalt esinenud. Sellist üht superelementi neil pole, et kui see töötab, siis vastasel poleks variantigi. Samuti pole neil üht väga nõrka kohta, et saaks nad ühe asja peale rõhudes ära murda,» teab Keel.

Pärast Balti liiga veerandfinaalis konkurentsist langemist pani Tartu senine juhendaja Oliver Lüütsepp ameti maha ja ohjad võttis üle enne Lüütseppa Tartu meeskonna peatreenerina tegutsenud Andrei Ojamets. Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis alistati kindlalt Järvamaa VK.

Ojamets pole seega saanud meeskonna juures eriti pikalt olla. «Kaks nädalat on muidugi väga lühike aeg, et meeskonnas mingeid suuri muutusi teha. Eks kahe võistkonna juhendamine on keeruline, aga midagi pole teha ja tuleb hakkama saada,» sõnas Ojamets, kes lisaks juhendab TÜ/Eedeni naiskonda.

«Ei saa kindlasti öelda, et Oliveri ajal midagi valesti tehti, karikafinaal kaotati Saaremaale ju napilt 2:3. Väikesed muudatused olen teinud, aga veerandfinaalid Järvamaaga ei näidanud veel meie nõrku kohti mulle kätte, nüüd on vastane vähe teisest puust. Meeskonna töötahe on hea ja sisekliima samuti, eks ebaõnnestumised on meestele ka au pihta käinud ja tahetakse end tõestada.»

Ojametsa sõnul saab seerias määravaks eelkõige vaimujõud. «Pärnu on näidanud väga võitluslikku mängu. Head servijad on olemas nii meil kui neil ning servist ja vastuvõtust kõik algab, aga määravaks saab seerias vaimne tugevus,» lisas peatreener.

Poolfinaalmängude ajakava:

Laupäev, 7. aprill kell 16.30 Saaremaa - Selver

Pühapäev, 8. aprill kell 19.00 Pärnu - Tartu

Teisipäev, 10. aprill kell 19.00 Selver - Saaremaa

Neljapäev, 12. aprill kell 19.00 Tartu - Pärnu

Laupäev, 14. aprill kell 16.30 Saaremaa - Selver

Pühapäev, 15. aprill kell 16.30 Pärnu - Tartu

Kolmapäev, 18. aprill kell 19.00 Selver - Saaremaa (vajadusel)

Neljapäev, 19. aprill kell 19.00 Tartu - Pärnu (vajadusel)

Laupäev, 21. aprill kell 16.30 Saaremaa - Selver (vajadusel)

Pühapäev, 22. aprill kell 16.30 Pärnu - Tartu (vajadusel)

Kõiki poolfinaalmänge näitavad otsepildis Kanal 12 ja Postimees.