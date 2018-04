Kim Jong-uni avaldus ajas Tokyo olümpia korraldajad segadusse

Põhja-Korea riigipea Kim Jong-un teatas möödunud nädalavahetusel Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachiga kohtudes, et kindlasti osaletakse tulevastel olümpiamängudel Tokyos ja Pekingis. See aga tekitab jaapanlastele väikese probleemi – nimelt on põhjakorealastele Jaapanisse sissesõidukeeld, vahendab Inside the Games.