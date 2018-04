Bjørndalen rääkis veel eelmisel nädalal NRK-le, et jätab karjääri jätkumise osas kõik kaardid lahtiseks. «Teen kokkuvõtte, kui hooaeg on läbi. Ja siis otsustan,» sõnas ta.

Täna teise koha saanud Johannes Thingnes Bø uskus, et Bjørndalen jätkab. «Aga kuulame ära, mida tal öelda on. Toetame teda niikuinii.»

«See aeg on nõudnud minult rohkem kui kunagi varem, vaimselt ja füüsiliselt. Oli päevi, kus oli end raske liikuma saada,» sõnas 13-kordne olümpiamedalist. «Aku on veidi tühi ja ma ei ole suutnud treeningplaani järgida. Pean tunnistama, et juhtus palju ja sinna kulus energiat.»