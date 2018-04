Andrus Raadik enne pronksiseeriat: see medal tuleb ära võtta!

Raadik sõnas, et pole hoolimata pidevalt korralikest punktisaakidest rahul. «No ei ole rahul. Meeskond kaotab, siis ei saa rahul olla kuidagi,» sõnas nurgaründaja ja lisas, et ka pronksmedali võit tähendaks palju. «Pronks on muidugi suur asi! Võib olla hetkel on pettumus jah, et kaotasime, aga nüüd tuleb keskenduda pronksimängudele ja see medal ikka ära võtta! Eelmisest hooajast pronks olemas ja sellest ei tahaks latti alla lasta!» oli Raadik võitlusindu täis.