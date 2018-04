Joshua sparringupartner tegi üllatava avalduse

«Võin oma kogemusest öelda, et ta lööb tugevasti. Aga mida võin samuti oma kogemusest öelda – Joshua ei löö ligilähedaseltki nii tugevasti kui Deontay Wilder.»

Siiski on Joshua Wilderi sõnul väga sihikindel.

«Ta teeb väga palju lööke ning ta on jalgadest väga terav. See, mida ta teeb, töötab kindlalt tema kasuks. Pean tema ees mütsi maha võtma, sest Joshua on lahingu nimel valmis minema põrgusse ja sealt tagasi tulema.»