Video: Ronnie O'Sullivani hiilgas Hiinas maksimaalse 147-punktilise seeriaga

O'Sullivani vastaseks kuue frame'i-võiduni mängitavas esimese ringi (1/32-finaal) matšis on inglane Elliot Slessor, kes haaras kohtumises initsiatiivi ning läks esimesele vaheajale 4:0 eduseisus.

Auhinnaks sai O'Sullivan marulise aplausi, käepigistuse Slessorilt (vastase 147-seeria puhul õnnitlemine on snuukrietiketi kindel osa) ja kallistuse mängu juhtivalt naiskohtunikult.

Tegemist on O'Sullivani karjääri 14. võistlusolukorras löödud maksimumseeriaga, kusjuures eelmisest oli möödas juba üle nelja aasta (see sündis 2014. aasta Suurbritannia meistrivõistlustel).

Kas see ka O'Sullivani ka China Open'il (viimane tippturniir enne aprilli lõpus Sheffieldis toimuvat MMi) 32 parema sekka aitab, on selgumisel - kohtumine Slessoriga kestab ja O'Sullivan on kaotusseisus.