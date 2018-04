Jürgen Klopp: Ragnar Klavan homme ei mängi

«Pärast mängu ei osanud keegi oodata, et Matipi vigastus nii tõsine on. Ta ütles, et jalg annab veidi tunda, aga see ei hoia teda tagasi. Nüüd saime siis sellise uudise. Arvestades tausta, on see eriti valus. Joe Gomez ja Ragnar Klavan on väljas, ilmselt on väljas ka Emre Can,» ütles Klopp pressikonverentsil.