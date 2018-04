Täna: Meistrite liiga veerandfinaalid avab mulluse finaali kordusetenedus

ENNE MÄNGU

Ajalooline taak kollitab Reali

Kui kedagi saab ristida vanadeks eurohuntideks, siis Madridi Reali ja Torino Juventuse jalgpalliklubi sobivad toda tiitlit kandma eelisjärjekorras. Real on viimasest neljast Meistrite liiga trofeest pea kohale kergitanud kolm, Juventus jõudis finaali mullu ja kolme kevade eest. Hiljutises 1/8-finaalis näitas Juve, mida tähendab eurokogemus: Tottenham oli väljakul parem meeskond, aga edasi pääses Vana Leedi.

Täna õhtul on Juventus ja Real veerandfinaali avavaatuses taas omavahel vastamisi. Juunikuisest Cardiffi finaalist, mille Real 4:1 võitis, saab mööda 304 päeva.

«Real on meist parem meeskond. Seda ei ütle mina, vaid ajalugu – erinevad numbrid ja karikad,» teatas Juventuse 40-aastane väravavaht Gianluigi Buffon usutluses Marcale. «Ka viimastel aastatel on Real tõestanud, et neis peitub midagi erilist ja teistest erinevat. Kas keegi kahtleb, et Real on maailma parim klubi?»

Omapärased seaduspärad

Vahetult pärast kaotust Cardiffis tõdes endiselt Meistrite liiga trofeeta Buffon nukralt, et see kipubki vist jääma tema tabamatuks unistuseks. Nüüd lausus legend: «Kui sind ootab ees Real, ei saa öelda midagi muud kui: jah, see on endiselt unistus, mille püüdmine pole lihtne. Aga õnneks ei toimu need mängud minevikus, vaid olevikus.»

Kui nii-öelda suur ajalugu toetab Reali, siis leidub üks nüanss, kus Juventuse üleolek mäekõrgune. Nimelt: kõigis neljas senises omavahelises kaheosalises duellis on peale jäänud Itaalia rekordmeister. Nii läks aastatel 1996 (veerandfinaal), 2003 (poolfinaal), 2005 (1/8-finaal) ja 2015 (poolfinaal). Seevastu finaalides – 1998 ja 2017 – on alati edu saatnud Hispaania kuninglikku klubi.

«Barcelonaga on meil läinud samamoodi. Miks, ei saa olla ühest selgitust. Kui suudame olla sellise klassiga vastastest paremad 180 minuti jooksul, peaks see olema võimalik ka 90 minutiga,» tõdes Buffon. Ning viskas vimka: «Ka finaalid võiks kesta 180 minutit!»

Real–Juventus kuulub kahtlemata Meistrite liiga klassika kuldvaramusse. Tolle duo 19 omavahelisest mängust enamat on ette näidata vaid Realil ja Müncheni Bayernil (24).

Mõni ime siis, et kahe rikka ajalooga klubi vahel leiab mitmeid kokkupuutepunkte. Argentiinlane Gonzalo Higuain sahistas aastatel 2007–13 Reali vastaste võrku ja teenis El Pipita hüüdnime. Vahepeal redutas ta Napolis, tunamullusest kannab Juventuse rünnakuraskust.

«Zizou on fenomen»

Ent kahtlemata koloriitseim kuju on Reali peatreener Zinedine Zidane. Kui Juve mängijana kaotas prantslane kaks eurofinaali järjest – ühe Realile –, siis Reali eesotsas võttis otsemaid kullaproovi. Asunud jaanuaris 2016 postile, on ta mõlemad Meistrite liiga karikad koju toonud – tegemist on treeneriteilmas enneolematu saavutusega.

«Zizou on fenomen. Et ta kuulus mängijana ekstraklassi, teadsin juba ammu. Põhjus oli lihtne: emake loodus aitas teda niivõrd palju. Ta lihtsalt tuli väljakule ja mängis. Aga et temast saab ka treenerina fenomen, ei uskunuks ma iial,» lausus koos Zidane’iga Juventuse keskväljal toimetanud Alessio Tacchinardi. «Treenerina on tõestanud tõeliselt tugevust ja andekust. Minu hinnangul on ta treenerina parem kui mängijana. Muidu vaikne mees, on ta sellise hulga tippe voolinud enda käe järgi üheks ansambliks – see näitab midagi. Lisaks on ta taktikaliselt väga tugev.»

Zidane nimetas eelseisvat vastasseisu täiesti eriliseks. «Mõlemad klubid on mulle andnud tohutult palju. Mõlema filosoofia ja vaimsus on suuresti sarnased. Mõlemad on võitjad.»