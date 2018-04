Tahtest üksi ei piisa, kui keha enam ei jaksa

Just nõnda võitis Bjørndalen oma 12. olümpiamedali, mis tõstis ta samale pulgale tolle hetkeni kõigi aegade edukaima taliolümpialase tiitlit hoidnud kaasmaalase Bjørn Dæhliega. Triumf oli üllatus, sest kuigi Bjørndalen oli endiselt tipptegija, ei kuulunud ta võistluse eel favoriitide sekka (mis see 40-aastane vanameister sprindist ikka tahab; pikemal distantsil äkki veel, aga mitte sprindis…). Ninanips missugune skeptikutele!

Sotšis võitis Bjørndalen segateatesõidus teisegi kulla ja jättis Dæhlie selja taha. Aga just too tema viimaseks individuaalseks tiitlivõistluste kullaks jäänud sprindivõistlus võttis norralase vinge karjääri sümboolselt kokku – kui miski tundus võimatu, tuli Bjørndalen ja tõestas, et on ikka võimalik küll! Nüüd on sellega ametlikult lõpp, sest keha ütles Norra vanameistrile: sinu aeg tippspordis on ühel pool.