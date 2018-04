Klavanit tabas jälle ebaõnn

Viimase kahe kuu jooksul on Klavan koduklubi särgis platsile pääsenud ülivähe – Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängus FC Porto vastu vahetusest viimaseks 10 minutiks.

Novembris ja detsembris oli Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan Liverpoolis asendamatu mees. Kui ta lõi 1. jaanuaril mängus Burnleyga üleminutitel meeskonnale 2:1 võidu toonud värava, võis tõdeda, et 1) Liverpool pole 16 mängu järjest pidanud vastase paremust tunnistama, 2) Klavan on neist 16 mängust teinud algusest lõpuni kaasa koguni 13, 3) tegemist on peatreener Jürgen Kloppi 2015. aasta sügisel alanud ametiaja pikima kaotuseta seeriaga.