Ametlik: Tänakule edu toonud trikki ei tohi MM-sarjas enam korrata

Muudatuse tingis Sebastien Ogier' käitumine Rootsi rallil, mida kordasid Mehhikos nii Ott Tänak kui ka Thierry Neuville. Mehed, kes olid juba niikuinii kaotanud lootuse ralli kokkuvõttes kõrget üldkohta püüda, teenisid meelega ajatrahvi, et saade punktikatseks hilisem ehk parem stardipositsioon. Tänak suutis ainsana võtta plaanist maksimumi ehk viis lisapunkti, Ogier sai Rootsis juurde neli ja Neuville Mehhikos kolm punkti.

Nüüd on reeglites punkt, mis hakkab kehtima alates sel nädalavahetusel sõidetavast Korsika rallist ja sätestab, et oma stardijärjekorra loovutamine toob kaasa punktikatse punktidest ilmajäämise. Ametlikult põhjendatakse reegliparandust ennekõike turvalisusega: nii Rootsis kui ka Mehhikos kippusid pikalt tühja teed silmitsema pidanud pealtvaatajad paremat vaatamiskohta otsima, mis tegi korraldajatel nende kontrolli all hoidmise raskemaks.