Täna: Liverpool plaanib Cityt šokeerida võimsa atmosfääriga

ENNE MÄNGU

Asendamatust mehest pingipoisiks vajunud Klavanit tabas jälle ebaõnn

Novembris ja detsembris oli Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan Liverpoolis asendamatu mees. Kui ta lõi 1. jaanuaril mängus Burnleyga üleminutitel meeskonnale 2:1 võidu toonud värava, võis tõdeda, et 1) Liverpool pole 16 mängu järjest pidanud vastase paremust tunnistama, 2) Klavan on neist 16 mängust teinud algusest lõpuni kaasa koguni 13, 3) tegemist on peatreener Jürgen Kloppi 2015. aasta sügisel alanud ametiaja pikima kaotuseta seeriaga.

Aga samal päeval ostis Liverpool kaitsjate üleminekusummade maailmarekordit tähistanud 90 miljoni euro eest Southamptonilt hollandlase Virgil van Dijki. Siis jäi Klavan haigeks ning kaotas kehakaalust kolm kilo. Treeningutele naastes sai aga vigastada. Ning selle ebaõnnejada tagajärjel saigi asendamatust eestlasest varumehe varumees ehk Liverpooli keskkaitsjate hierarhia neljanda koha omanik.

Viimase kahe kuu jooksul on Klavan koduklubi särgis platsile pääsenud ülivähe – Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängus FC Portoga vahetusest viimaseks 10 minutiks, kus sportlik pinge puudus (Liverpool juhtis kokkuvõttes 5:0). «Pean ootama, millal võimalus tuleb,» nentis Klavan üle-eelmisel nädalal Eesti koondise juures viibides. Joel Matipi vigastus laupäevases mängus Crystal Palace’iga avas Klavanile ukse. Aga ebaõnn tabas taas.

Matipi vigastus – reielihase rebestanud kamerunlane läheb operatsioonile ja sel hooajal enam jalgpalli ei mängi – pidanuks tähendama, et Klavan on tänases Meistrite liiga mängus van Dijki ja Dejan Lovreni vahetusmees. Ning et laupäevases Inglismaa kõrgliigamängus Evertoniga on tal head võimalused platsile pääseda, sest:

1) Meistrite liiga on Liverpoolile selge prioriteet, kuna koduliigas on ühelt poolt tiitel läinud ja teisalt koht nelja parema seas kindel, 2) Lovren on olnud pisivigastusega kimpus ning Klopp ei taha temaga enne teisipäevast Meistrite liiga kordusmängu riskida, 3) Kloppil on mõistlik anda Klavanile praktikat, juhuks kui eestlast Manchester City vastu vaja läheb.

Paraku jääb see kõik ilmselt pelgaks teooriaks, sest Klopp teatas eile: «Joe Gomez ja Ragnar Klavan on väljas, ilmselt on väljas ka Emre Can. /…/ Klavanil pole häda midagi tõsist, kuid see on piisavalt tõsine, et teda mitte koosseisu panna. Tal oli täna hea treening, kuid me ei saa riskida, sest hooaeg pole veel läbi. Peame olema selles osas mõistlikud ning targa otsuse tegema.»

Liverpoolil on seega keskkaitsjate osakonnas kriis, sest van Dijkile ja Lovrenile pole asendust. Ülejäänud keskkaitsjad Matip ja Klavan on väljas, nende loogilisim asendaja Gomez samuti, ilmselt ka sel kohal tegutseda mõistev poolkaitsja Can. «Kui siin toas leidub mõni keskkaitsja, olen pakkumistele avatud,» viskas Klopp keerulises olukorras võllanalja.

Selges favoriidiseisuses Manchester City (kihlveokontorid hindavad nende edasipääsušanssi 70 protsendile) on sel hooajal Inglismaa kõrgliigas kaotanud ainult ühe mängu – jaanuaris 3:4 Liverpoolile. «Manchester City on eriline meeskond, kes võidab tänavu täiesti teenitult Inglismaa meistritiitli. Nende enesekindlus on võimas. Aga meiegi hoog on päris hea. Meil on võimalus saavutada midagi suurt ja anname endast kõik, et nii juhtuks,» sõnas Klopp.

Man City peatreener Pep Guardiola, kelle meeskond mängib viimasel ajal pööraselt hoogsat ja kaunist jalgpalli, lubas, et ründavast hoiakust ei loobuta ka võõrsil Liverpooliga kohtudes. «Mängijad arvaksid, et ma ei usalda neid. Ja see oleks viga. Olen nõus, et oleme favoriidid. Aga Meistrite liigas millegi saavutamiseks peamegi end nii tundma,» lausus Guardiola.

Kui Liverpoolil õnnestub kahe mängu kokkuvõttes valmistada üllatus ja jõuda poolfinaali, siis loodetavasti Klavanit enam ebaõnn ei taba.

* * *

Veerandfinaalide avakohtumised Liverpool – Manchester City ja FC Barcelona – AS Roma algavad kell 21.45 (otseülekanded vastavalt TV6s ja Viasat Sport Balticus).