Ood Ronaldole. Kes ütles, et üks ei ole võitlusväljal kuningas?

Cristiano Ronaldo näeb palli, astub paar sammu ettepoole, paneb jalad paika ja kui mänguvahend just õige kohas, kerkib õhku. Sünnib värav, mis jääb igaveseks jalgpallisõprade meelile ja keelile.

Jalgpall pidavat olema meeskonnamäng. Üleeile õhtul tõestas Cristiano Ronaldo, et tingimata ei pea. Madridi Reali tiimikaaslased olid talle küll igati toeks, aga pole liig väita, et maailma parim jalgpallur purustas Torinos Juventuse üksipäini 3:0. Portugallane oli ainusüüdlane, et Meistrite liiga mulluste finalistide uues kohtumises sisuline duell nägemata jäi.