Korsika – 10 000 kurvi ralli

Tegu on selle aasta esimese asfaltralliga, mis tähendab, et WRC meeskonnad saavad kasutada esiautosid, mis sõidavad katse umbes kaks tundi enne starti läbi ja edastavad põhisõitjatele vajaliku info rajal toimunud muutuste kohta. Tegu on raske ja vastutusrikka ülesandega, millel on väga suur osa piloodi heal tulemusel (või selle puudumisel). Asfaldirallidel on väga tähtis osa ka ilmal ja ilmaennustajatel, kes peavad aitama tiimidel teha õigeid rehvivalikuid. Tõsi, hetkeprognoosi kohaselt särab Korsikal terve nädalavahetuse jooksul päike, aga see võib muutuda.