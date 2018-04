Eesti rallimees lõpetas Korsika testikatse kraavis

Foto põhjal otsustades ei saanud eestlaste Ford Fiesta siiski kuigi tõsiselt viga ja homme ollakse ilmselt kenasti stardis. Torn teeb sel hooajal kaasa JWRC sarjas, ent kuna talle Rootsis kaarti lugenud Kuldar Sikk on Korsikal ametis Ott Tänaku eesõitja ehk rajalegendi kontrollijana, istub Torni kõrval seekord Ken Järveoja. Siinkohal tasub märkida, et Ken Järveoja ja Tänakule kaarti lugev Martin Järveoja on küll sugulased, ent mitte vennad: Martin on Keni onupoeg.