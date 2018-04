Zirk ujus Rootsis juunioride rekordi ja ületas 34 aastat püsinud barjääri

Märkimisväärne on Zirgi tulemus ka seetõttu, et viimati ujus eestlane seda distantsi alla nelja minuti 34 aastat tagasi. Zirgi tulemus platseerub Eesti kõigi aegade edetabelis kuuendale kohale. Kiiremini on ujunud vaid Ivar Stukolkin, kellele kuulub ka rahvusrekord ajaga 3.53,95.