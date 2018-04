Statistika: Meistrite liiga lõppmäng käib Guardiolale üle jõu

«Guardiola edevus maksis talle taas kätte,» võttis mängu kokku ESPNi jalgpalliajakirjanik Mark Ogden. «Guardiola on korduvalt rõhutanud, et keeldub ohverdamast oma põhimõtteid, aga kas see on kokkusattumus, et ta pole pärast 2011. aastat kordagi Meistrite liigas finaali jõudnud? Kas tema lähenemine tõi edu ainult Barcelonas ja ainult tänu Lionel Messile? Kohe, kui Guardiola Barcelona-aja järgsed meeskonnad on Meistrite liigas kohtunud võrdväärse vastasega, on nad kaotanud.»