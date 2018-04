Täna astuvad Eesti sportlased valget kaarti näidates üles koolikiusamise vastu

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace, Eestis tähistatakse seda EOK eestvedamisel 2017. aastast valge kaardi päeva nime all. See päev on pühendatud spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua.