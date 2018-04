FIA president Todt andis Rally Estonia korraldajatele põneva soovituse

Todt kinnitas Eesti ajakirjanikele, et alati tasub sellistest asjadest mõelda. Ehk unistada. «Elus löövad läbi ambitsioonikad inimesed. Ambitsioon on hea. Tore, et Eestis selline ralli on. Aga see on nagu koolis – kõike peab tegema samm sammult. Minu esimene soovitus on neil jõuda taaskord ERC-sarja (Rally Estonia oli ERC-sarjas 2014-16) ning kui seda saadab edu, siis miks mitte olla veel ambitsioonikam ning vaadata edasi.»