Katkestanud Loeb Postimehe videos: puhas minu sõiduviga, mis ajab väga närvi

«Ikka väga närviajav on sellist viga teha. Olin rallit alles alustanud, kõik oli hästi, kõik oli kontrolli all. See oli puhas sõiduviga. Alahindasin seda, kui must võib tee kõigest kaheksa auto möödumise järel olla. Ja oligi kõik,» lisas ta WRC Live'i kaamera ees.