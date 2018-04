Uibo liigub USA-s avapäeva järel rekordigraafikus, Erm esineb hiilgavalt!

Vastne MM-i pronksimees Uibo alustas võistlust nelja stabiilselt hea sooritusega: 100 meetrit läbis põlvalane 11,12-ga, kaugust hüppas 7.42, kuuli tõukas 14.72 ja kõrgust hüppas 2.13. Avapäeva viimasel alal 400 meetri jooksus oli Uibo oma tippmargile kõige lähemal, saades ajaks 50,29 (rekord 50,24). Kokku on tal nüüd 4247 punkti, mis annab teise koha. Isikliku rekordi graafikut (8356 p, 2015) 38 punktiga edestav Uibo on liikumas 8400 punkti graafikus.

Viimast aastat Georgia ülikooli eest võistlev Saluri läbis 100 meetrit 10,57-ga, püstitas kaugushüppes isikliku rekord 7.66 (tuul -1,1 m/s), tõukas kuuli 13.97, hüppas kõrgust 1.86 ja läbis 400 meetrit 48,24-ga. Avapäevaga on ta kogunud 4238 punkti, mis tähendab, et rekordigraafikut (8108 p, 2017) edestab ta juba 76 silmaga.

Neljast eestlasest kõige paremini on võistlust alustanud tegelikult aga meie pesamuna, esimest aastat Georgia ülikoolis õppiv Erm. 20-aastane mitmevõistleja püstitas rekordi nii kaugushüppes (7.78, tuul -1,5 m/s), kuulitõukes (esmakordselt üle 14 meetri - 14.02) ja kõrgushüppes (esmakordselt üle 2 meetri - 2.01). Avaalal 100 meetris ja päeva lõpetanud 400 meetri distantsil sai ta kirja samuti igati korralikud ajad - vastavalt 10,99 ja 48,55. Erm on avapäeva järel parima Maarjamaa atleedina teine, olles kogunud 4294 punkti.

Et Erm pole veel meeste vahenditega korralikku kümnevõistlust teinudki, tasub tema puhul võrdluseks võtta mullusel juunioride EM-il hõbemedali toonud 8171 punkti (juunioride vahenditega). Toonase võistlusega võrreldes on Ermi edu juba 58 punkti, seega liigub ta hetkel 8200 punkti graafikus, mis oleks tema iga arvestades väga eriline tulemus.