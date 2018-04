Latvala saatuslikust väljasõidust: vana hea Jari-Matti lõi minus välja

«See on väga oluline, sest teame nüüd, et autol on kiirus olemas. Olime testikatsel hädas, aga nüüd tundub kõik hästi olevat. Poisid on homset arvestades päris heal positsioonil,» kiitis Latvala kolleege.

Ka meeskonna pealiku Tommi Mäkineni sõnul on Lappi ja Tänak seni väga ilusa päeva teinud. «Lappi on praegu väga kiire, võib-olla ainult Loeb on temast täna kiirem olnud. Suurepärane esitus tema poolt, tundub, et ta naudib täiega. Ka Ott teeb tublit sõitu. Eile oli meil veidi probleeme, aga tundub, et need on lahenenud. Homsest kujuneb muidugi väga põnev päev. Esimene katse on pikk ja mul on sellest katsest endal halvad mälestused.»