Tšehhi laskesuusaäss teatas fännidele kurva uudise

Nüüd tuli 28-aastane Koukalova välja avaldusega, et kavatseb ka järgmise hooaja vahele jätta. See aga ei tähenda, et ta karjääri veel lõpetaks. «Mul ei ole mentaalselt ega füüsiliselt tunnet, et tahaksin võistelda. Mul pole sisemist motivatsiooni võitmiseks,» selgitas ta otsuse tagamaid.