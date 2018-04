Urmo Aava: puhtalt sõitnud Otil on kõik eeldused ka punktikatsel kiire olla

«Meie jaoks ülipositiivne. Ott tegi maksimumi. Hea on see, et läbi tema enda kommentaaride otsustades sõitis ta puhtalt: tuli kiire ajaga, aga ka auto pidureid ja rehve säästes. Seega võivad tal olla kõik eeldused, et ka punktikatsel hästi läheks,» sõnas Aava.

Küsimärke on punktikatse eel siiski palju. Näiteks kurtis Thierry Neuville, et riivas katse alguses teeserva ja auto käitus seejärel ebastabiilselt. «Ei taha kellelegi halba soovida, aga see vigastus, mida näitas kaamerapilt, tundus väike vigastus veljele. Aga me ju ei tea, kas vedrustus sai ka pihta, kas vedrustuse geomeetria sai kannatada. Pigem ma arvan, et see võiks olla okei. Kindlasti üks tagavararatas tal on ning sellega pole muret,» arutles Aava.

Kõige õnnetumalt läks neljandat kohta hoidnud ja poodiumit jahtinud Esapekka Lappil, kes lõhkus rehvi ja langes sitsmendaks. «Lappil on mitu teemat. Esiteks peab ta püüdma Mikkelseni, mida ta ilmselt ka teeb - tema eelnev kiirus on näidanud, et ta on suutnud väga kiiresti sõita. Ott ju ka ütles, et Lappi lendab,» sõnas Aava. «Kõik oleneb katse iseloomust, kuidas see soomlasele sobib. Eile mõnel katsel oli Lappi ülimalt kiire ja siis jälle olid teised kiiremad. Talle sobib mingit tüüpi katse. Aga Otile on punktikatse punktide poolelt Lappi ikka väga kange konkurent.»

Aava saigi kokku viis meest, kellel võiks lisapunktidele asja olla. «Kindlasti kaks prantsuse kavalat rebast. Loeb näitas eile, et ta suudab olla väga kiire, sama ka Ogier. Mul ongi esiviisik koos: Tänak, Lappi, Loeb, Ogier ja kindlasti Neuville,» loetles Aava.