Ott Tänak ja Martin Järveoja said autoralli MM-sarjas Korsika rallil teise koha ja punktikatselt teeniti lisaks veel üks punkt. Seega lisandus eestlaste kontole sellelt rallilt 19 punkti ja MM-sarja üldtabelis tõusti kolmandaks. Liider on ikka Korsika ralli võitja Sebastien Ogier, teine Korsikal kolmandana poodiumile kerkinud Thierry Neuville. Märkimisväärne on aga see, et Tänak on ainsa mehena võitnud sel hooajal kiiruskatseid kõigil neljal seni kavas olnud rallil.