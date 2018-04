Ralliekspert: kas Ott Tänak on nüüd Toyota esisõitja?

Aava ekspertkommentaar:

Hea on, et Ott murdis vana taaga, et Korsika ralli talle ei istu. Ta sai hea enesekindluse ning sai kinnitust, et ta on hea ka asfaldil. Kurb on see, et tiitlipretendent Neuville’il lõid välja tehnilised hädad ning midagi läks puruks, aga ralli on ralli. Kindlasti väärib Sebastien Ogier võitu ning Tänak-Järveoja teist kohta. Õiged mehed on õigetel kohtadel.

Kas Tänak on tõusnud Toyota meeskonna esisõitjaks? Jah. Seda näitabki praegune edetabel. Ott tegi muljetavaldava tõusu ning tõusis kolmandaks 45 punktiga. Praegu on Toyotas ikkagi nii, et esisõitja on Tänak, teine Lappi, kolmas Latvala. Lappi näitas väga head kiirust, aga ta on ka ise ka seda öelnud, et ta peab oma pea korda saama.

Latvalal on ikka väga raske. Ta ei tunne ennast viimasel ajal kuidagi kõige paremini. Väga kahju, et tal nii läks ja ta pärast puuga kokkupõrget katkestama pidi. Kui ikka pihta sõidad ja turvapuuri vigastad, siis pole midagi teha.

Loeb on kiire. Ja Loeb võiks ja peaks tagasi tulema. Tema tulek on ikka teisi sõitjaid korralikult motiveerinud. Aga see näitab ka Citroëni head hoogu - Meeke oli kuni õnnetuseni kiire, Breen sai Rootsis teise koha.