Tänak leidis 10 000 pöördega pesumasinast loodetud stabiilsuse

Tänaku jutt ei olnud kordagi pahur, vaid alati asjalik, viidates sellele, et ta teab hästi, kui palju Yarises veel peidus on. Kõige selle autost väljameelitamine võtab lihtsalt aega ning arvestades, et asfaldil kihutas eestlane Toyotaga esimest korda, võib «debüüdile» anda väga positiivse hinde.