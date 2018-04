Video: hoogu läinud Jazz kindlustas pääsu kohamängudele, Sixers jätkab võimsalt

Donovan Mitchell tõi Jazzile 28 punkti, Joe Ingles lisas 22 punkti ja andis kümme korvisöötu. Kui idakonverentsis selgusid kohamängudele pääsejad juba mõnda aega tagasi, siis läänekonverentsi neljale vabale play-off-kohale on jäänud veel viis pretendenti: kaks vooru enne põhiturniiri lõppu on New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs ja Oklahoma City Thunder kogunud 46 ning Minnesota Timberwolves ja Denver Nuggets kogunud 45 võitu.