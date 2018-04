Video: Verstappenit roppusega kostitanud Hamilton leidis ootamatu liitlase

«On alles t*rapea!» ühmas Hamilton, olles vaadanud esikolmikule mõeldud ruumis Verstappeni teleintervjuud. Ilmselgelt ei märganud britt, et tema selja taga oli ruumi sisenenud ka teleoperaator ja nii oli ropp remark selgelt kõigile kuulda. Hamiltoni pahameele pälvis Verstappen seetõttu, et kohe sõidu alguses põrkasid mehed kokku ning hollandlane pidas vähemalt osaliselt süüdlaseks konkurenti.

Lewis Hamiltoni ja Max Verstappeni autod on äsja kokku puutunud, hollandlase Red Bulli vasak tagarehv vajub kohe-kohe õhust tühjaks. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP/Scanpix

«Keegi sõitis mulle tagant otsa. Olin eespool ja üritasin muidugi Lewist ka natuke suruda, aga talle see ilmselt ei meeldinud. Tal oli küllaga ruumi,» sõnas Verstappen hiljem soomlaste spordikanalile C More. Kaotaja oli kokkupõrkes siiski Verstappen ise, sest kui Hamilton sõitis lõpuni ja lõpetas kolmandana, siis hollandlase autol purunes kokkupõrkes esmalt tagarehv ning kohe seejärel jäi Red Bull sootuks raja äärde.

Hamilton calling Verstappen dickhead, and Vettel trying not to laugh. pic.twitter.com/UEQyWFKCDN — Evans Anjos (@Evans23) April 8, 2018

Hamiltonilt üritati juhtunu kohta küsida ka võistlusjärgsel pressikonverentsil, kuid Vettel haaras ohjad kiirelt enda kätte. «Kas tohib, ma vastan ise?» küsis sakslane. «Nii ei ole aus: me oleme kõik samasuguses olukorras olnud. Peame ratas-rattas võitlust ja adrenaliin on laes,» alustas ta.

«Kujutage näiteks ette, et jalgpallis on mängijal küljes mikrofon. Kas kõik, mida ta ütleb, on ilus? Ka siis, kui keegi talle sisse sõidab või tema vastu vea teeb? Minu meelest pole õiglane meile sellist s*tta küsimust esitada ja tühjast kohast lugu teha,» põrutas Vettel seejärel. «Kui ma sulle pasunasse annan, siis sa ei ütle ju: kuule, Sebastian, see sinust küll kena ei olnud? Emotsionaalne reaktsioon on inimlik, aga vahel puhutakse see tegelikkusest suuremaks.»

Hamilton märkis samuti telemeestele, et «autost välja astudes on emotsioonid tavaliselt laes». Kui temalt Verstappeni pihta suunatud sõna kohta küsiti, vastas britt, et ei mäleta, kus ja millal selle välja purskas. «Aa, enne poodiumit? Olgu siis. Sain aru, et pean järele andma, aga ta surus muudkui edasi,» kirjeldas Hamilton enda nägemust kontaktist Verstappeniga.