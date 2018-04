Ühisliiga otsepilt: kas Kalev/Cramo hammas hakkab CSKA-le vastu?

«Simmonsile tehti uuringud ja hetk tagasi selgus, et tal on talla all üks kõõlus (ladina k. plantaar) rebenenud. See tähendab kahjuks, et hooaeg on läbi,» nentis Kalevi abitreener Indrek Reinbok kurval toonil. Et uudis on nii värske, ei osanud ta veel lisada, kas keskmängija jääb taastusravi tegema Eestisse või lendab kohe koju.