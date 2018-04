Jalgpalli otsepilt: kes võidab Paide ja Kalevi madina?

Premium liiga tabelis on Paide Kalevi järel seitsmes. Kalevil on koos kuus punkti, Paidel viis ning tihedas tabeli lõpus on ühepunktiliste vahedega nende järel Viljandi Tulevik, FC Kuressaare ja Pärnu Vaprus.

Kalevi juhendaja Argo Arbeiter: «Meeskonnad on tabelis kõrvuti ja väga tähtis mäng mõlemale. Tulge meid toetama, et Paidet võita.»

Paide meeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: «Saime eelmisel nädalavahetusel lõpuks esimese võidu kätte, aga see meid ei rahulda. Minu meeskond on näljane ja soovib enamat. Loodan, et pinged on maas ja suudame näidata ka mängudes sellist jalgpalli, mida päev-päevalt näen meie treeningutel.»