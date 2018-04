Kas Mohamed Salah jookseb homme platsile või mitte?

«Mind ei huvita, kes on favoriit ja kes mitte. Oleme Meistrite liiga veerandfinaalis meeskonnaga, kes võidab Inglismaa kõrgliiga. Läheme vastu eduseisus ning teame, et peame väravaid lööma. Praegu oleme lihtsalt eduseisus, mängu lõpetab lõpuvile. Mõtleme vaid edasisaamisele, mitte sellele, kes favoriit on,» ütles Klopp tänasel pressikonverentsil.

Avamängus värava löönud ja väravasöödu andnud, kuid siis vigastada saanud Mohamed Salahi mänguvalmiduse kohta Klopp päris kindlat vastust ei andnud. «See pole veel 100 protsenti selge. Eile oli ta treeningul. Eks täna õhtul näeb, kas ta saab treeningul osaleda. Pigem saab kui ei saa. Eks me selle põhjal teeme ka otsuse,» sõnas Klopp.

Kuigi City kaotas nädalavahetusel 2:0 eduseisust kodustaadionil Manchester Unitedile, ei usu Klopp, et see nende homse vastase suurt nõrkust näitas. «Unitedi vastu oleks võinud City juba esimese poolajaga lüüa kuus väravat. See tähendab, et peame näitama oma parimat mängu. Meie töö on meie enda kasuks tekitatud situatsioon ära kasutada. Olen selle võimaluse üle väga põnevil. Sellest tuleb tõeline jalgpallilahing,» jätkas peatreener.

Küsimusele, kas ajalooline edu Meistrite liigas võiks Liverpoolile kasuks tulle, vastas sakslane: «Ma ei usu, et varasemad kogemused aitavad. Võite ise mõelda, kas teie vanaisa kogemused on teid elus edasi aidanud. Peame ise need kogemused looma. Aga jah, me tunneme, et Euroopa mänguõhtud on selle klubi jaoks erilised.»