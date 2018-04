MMil osaleva koondise treener vallandati kõigest kaks kuud enne finaalturniiri

«Tegu oli kiireloomulise olukorraga. Meil polnud uue peatreeneri valikul suuri võimalusi ning otsustasime valiku teha alaliidu seest. Arvasime, et uus treener peaks olema keegi, kes on situatsiooniga kursis. Finaalturniirini jääb ju kõigest kaks kuud. Tegime selle otsuse, sest arvasime, et see tõstab meie meeskonna võimalusi MM-finaalturniiril,» ütles Tashima.