Türgis võimsa hooaja teinud Venno tulevik on lahtine

Venno tõdeb, et edukas hooaeg on olnud ka väga väsitav. «Hooaeg on olnud raske, kuna põhimõtteliselt igal kolmapäeval ja laupäeval on olnud mängud ja puhkepäevi on väga vähe olnud,» tunnistas pommitaja. Hoolimata väsitavas hooajast Vennol tervisega õnneks probleeme pole.