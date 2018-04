Ogier suutis Wilsonit šokeerida

«Kui reedel esimesed vaheajad saime, olime üsna šokeeritud. Saime aru, et oleme päris tugevad. Kui avapäeval nii suur edu sisse sõita, võib see ülejäänud nädalavahetusele pinged peale panna. Neid see aga ei seganud,» kiitis Wilson oma esiekipaaži.