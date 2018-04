Tennisist nõuab WTA-lt dopingukontrollide eest valuraha

28-aastasel naisel on haruldane haigus, mida saab kirjeldada kui allergiat süstalde vastu. Naise advokaadi sõnul olid tenniseorganisatsioonid sellest teadlikud, kuid ignoreerisid seda.

«Nad teadsid sellest, aga keeldusid teda alternatiivsel moel testimast. Seetõttu on ta pidanud loobuma mitmest turniirist ning tihedad dopingukontrollid on jäädavalt tema tervist kahjustanud,» ütles advokaat Peter Ginsberg, kelle sõnul on naise servikäsi nüüd nõrk ja pidevalt paistes.