NBA põhiturniiri viimane voor pakub palju põnevust

Üks mäng enne 82-mängulise põhihooaja lõppu on nii Minnesota Timberwolvesil kui Denver Nuggetsil võrdselt 46 võitu ja 35 kaotust. Ning mis kõige põnevam – hooaja viimases mängus lähevadki meeskonnad omavahel vastamisi. Möödunud ööl sai Timberwolves 113:94 jagu Memphis Grizzliesest, Nuggets alistas 88:82 Portland Trail Blazersi.

Viimasesse vooru jagub põnevust ka statistikahuvilistel, sest Oklahoma City Thunderi superstaaril Russell Westbrookil on võimalus teist põhihooaega järjest keskmisteks numbriteks kirja saada kolmikduubel.

Eile alistas Thunder 115:93 Miami Heati. Westbrook viskas mängus 23 punkti, andis 13 korvisöötu ning võttis 18 lauapalli. Just lauapallid on need, mida Westbrook järgmises mängus kindlasti hoolega noppima hakkab.