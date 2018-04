McGregori ja Mayweatheri võimalik MMA-matš peetaks kohandatud reeglitega

Mayweather on juba ise avalikult kinnitanud, et kui summa on õige, on ta valmis vabavõitluses kätt proovima. «Kui ma tagasituleku teen, siis teen seda MMA-puuris. Kui raha on õige, olen selleks valmis. Ma võin teha, mida iganes ma tahan. Olen Floyd Mayweather,» ütles ameeriklane.

Ka UFC sarja boss Dana White on üsna enesekindel, et matš McGregori ja Mayweatheri vahel toimub. «Mayweather teab, et mängus on suur raha. Olen üsna kindel, et see juhtub.»