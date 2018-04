Täna: kas Liverpool suudab Anfieldil saavutatud eduseisu kaitsta ja jõuda poolfinaali?

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on veendunud, et ka Manchester City on klubi, kes suudaks Liverpooli ebaõnnestumise korral keerulisest seisust välja tulla. Seetõttu rõhutas ta ka mängueelsel pressikonverentsil, et Liverpool ei saa kaitsesse istuma jääda, sest vaja on lüüa vähemalt üks värav.