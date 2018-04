Markkanen jõudis debüüthooajal kahe märgilise tähiseni

20-aastane Markkanen on hooaja teisel poolel hädas olnud seljavigastusega, kuid lahing Netsiga kujunes soomlasele ajalooliseks. Tema arvele kogunes 25 minutiga kümme punkti, kuus lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

NBA debüüthooajal on Markkanen nüüdseks visanud 1013 punkti ja noppinud koguni 500 lauapalli. 38 mängijat on temast käimasoleval hooajal lauapallide arvestuses edukamad olnud, kuid nendest suisa 32 pallurit on pidanud soomlasest rohkem mänge.