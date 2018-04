Postimehe video: Meeke asus kaardilugejat kaitsma

«Teisele kohale oli hea lahing ning me üritasime päris kõvasti. Kahjuks läks Paulil legend veidi sassi,»ütles Meeke.

Meeke kaardilugejat aga ei süüdista. «Sellist asja pole varem juhtunud, aga see on ralli. Oleme meeskond ja ta on olnud minu kõrval paljudel nendel hetkel, kui mina olen teinud vea,» sõnas Meeke.