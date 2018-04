Eksselverlased võitsid taas Selverit

«Me pole kordagi nii kehvasti mängu alustanud,» oli Selveri lätlasest peatreener Austris Stals samaaegselt nii üllatunud kui ka pahane. «Hüppa palli järele ja võitle! Ma ei nõua muud, kui seda, et mängijad täielikult asja juures olnud. Aga täna nad millegipärast polnud ja ma ei tea, miks.»

Kehv päev oli eelkõige just Selveri kahel noorel, sidemängijal Renet Vankeril ja nurgaründajal Albert Hurdal. 19-aastase Vankeri tõsted kõikusid üles-alla, Hurt oli aga eriti suurtes raskustes Saaremaa pallingute vastuvõtmisega.

«Ma arvan, et see on psühholoogiline probleem,» vaagis Stals. «Eks ka minul tuleb õppida veel. Pean leidma õiged sõnad, mille abiga mehed mängima saada. Olen veel kangesti noor peatreeneri ametis.»