8 põhjust, miks e-sport on läbi ja lõhki sport, mitte lihtlabane arvutimäng

Ülejärgmise, 2024. aasta Pariisi suveolümpia korraldajad on avaldanud soovi arutada Rahvusvahelise Olümpiakomiteega e-spordi lisamist võistluskavva. Kuid ROKi president sakslane Thomas Bach on öelnud, et esiteks pole ta sada protsenti kindel, kas füüsilisest aspektist mõeldes on e-sport ikkagi sport, ja teiseks on mõni e-spordi mäng olümpiaväärtustega totaalselt vastuolus. Bach ei täpsustanud, kas küsimus on arvutimängude vägivaldses iseloomus, ent suure tõenäosusega just seda ta silmas pidaski.