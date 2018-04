Millega sütitas Jürgen Klopp Liverpooli vaheajal mängu muutma?

Pärast puhkepausi oli väljakul täiesti teise ilmega külalismeeskond. «Mängu käigus tuleb osata õppida ja kohaneda. Loomulikult ma ei soovinuks seda, aga kiire avavärav polnud mu jaoks eriline probleem. Probleem oli, kuidas me sellele reageerisime,» selgitas Klopp intervjuus BT Spordile.

Sakslasele ei meeldinud, kuidas hoolealused keskendusid Manchester City mängijatega vaidlemisele, suluseisude nõudmisele ja mitte mängule. «Vaheajal ütlesin poistele: kui nad tahavad teilt palli kätte saada, siis nad peavad teid tapma. Muud võimalust ei saa olla. Teatud hetkedel tegime selle neile liiga lihtsaks. Samuti tõusime kaitseliini ja pressinguga ise kõrgemale. Tahtsime palli võita, mitte lihtsalt loota, et keegi leiab juhuslikult Mo (Salahi) või Sadio (Mane).»

Kloppi kokkuvõte kõlas: «Pidime alustama uuesti. Ja mul on hea meel, et seda poisid tegidki. Teadsime, et kui lööme ühe, muutub õhkkond täielikult.»