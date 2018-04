Hannes Soomer läheb Hispaanias püüdma hooaja esimesi MM-punkte

«Aragon on selle aasta esimene rada, kus ma enne käinud olen. See teeb kindlasti olukorda natuke lihtsamaks, kuid sellegipoolest on teha tükk tööd, et enesekindlus peale sellist aasta algust tagasi saada ja kiirus üles leida. Õnneks on olemas kogu eelmise aasta info, mida tegime ja mis peaks protsessi oluliselt kiirendama. Igal juhul on tunne hea ja ootan reedest esimest trenni,» on Soomer ootusärev.