Ta loetleb murekohti: «Kaido Saksa vaevab põsekoopapõletik. Reimo Tamm ja Mario Paistel on olnud erinevad hädad. Serblane (Djordje Dzeletovic – toim) väänas päev enne viimast mängu trennis hüppeliigest. Pisiasju on ette tulnud veelgi.»

Põhiturniirist on jäänud veel üks kohtumine – ehkki sportlikult tähtsusetu -, kui laupäeval minnakse play-off’i soojendusetenduses vastamisi Raplaga. «Saame hea viis vs viis mängu! Loodetavasti tuleb meil ikka nii palju mehi kokku, ptui-ptui-ptui,» viskas Kullamäe võllanalja.

Veerandfinaalseeriale mõeldes lausus ta aga: «Ega mul ausalt öeldes väga vahet olnud, kes vastu tuleb. Mängime ükskõik kellega, põhiline, et mehed rivvi saaks. Selge see, et Rapla on selge favoriit. Meil pole vaja teha suuri plaane, vaid minna lihtsalt mängima ja parimat andma. Minu unistus on praegu, et Rapla meist päris üle ei jalutaks, vaid peaks ikka pingutama ka.»