Hamilton suurest vahest Vetteliga: ma ei saa rohkem punkte kaotada

Hamilton on F1-karjääri jooksul jõudnud Hiinas poodiumile koguni kaheksal korral, neist viiel juhul teeninud etapivõidu. «See on minu jaoks alati hea rada olnud,» sõnas Hamilton väljaande Sky Sports vahendusel. «Loodan siiralt, et oleme võimelised edusammudeks,» lisas Suurbritannia vormelisõitja.