FIFA kavandab kaht suurejoonelist turniiri hinnaga 25 miljardit dollarit

Uudisteagentuur Associated Press kirjutas usaldusväärsetele allikatele viidates FIFA ja selle presidendi Gianni Infantino suurejoonelist plaanist, mille esialgne maksumus «ulatub vähemalt 25 miljardi dollarini».

Selle fookuses on uus, 24 osalejaga klubide MM, mis on kavandatud toimuma iga nelja aasta järel ja võiks alustada juunis või juulis 2021. Formaat näeb ette kaheksat kolmeliikmelist alagruppi, mille võitjad jätkaks play-off’is. Turniir kestaks kolm nädalat, kellelgi ei tuleks pidada üle viie kohtumise. Euroopa klubidele oleks tagatud vähemalt pool osalejaskonnast.

Esialgse kava kohaselt omandaks FIFA projektis 51% suuruse osaluse. AP rõhutab loos, et projekt on alles tööjärgus ja ühtki otsust pole veel langenud.

Allikad lisasid AP-le, et äsjasel FIFA nõukogu koosviibimisel Kolumbias avaldas Infantino, et investorite – keda ta ei saanud vastavalt kokkuleppele avaldada – pakkumine on jõus 60 päeva ehk kuni maikuu keskpaigani.