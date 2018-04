«Ma ei ole mõelnud, kas see on mu karjääri suurim hetk. Ja arvatavasti ei mõtle ka. Kindlasti on Meistrite liiga poolfinaali jõudmine väga suur saavutus. Aga midagi ei ole ju veel võidetud. Nii minu enda kui terve meie meeskonna eesmärk on minna lõpuni ja võita karikas,» lausus veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes 5:1 Manchester City alistanud Liverpooli kaitsemängija.