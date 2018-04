Ralliguru tegi Ott Tänakule kõva komplimendi

«Minu väga tark kolleeg ütles mulle eelmise hooaja teises pooles: «Neuville teab, et just 2017 võib olla tema parim võimalus maailmameistriks tulla ja kui tal see ei õnnestu, ei pruugi uut võimalust enam avanedagi.». Kui Neuville seda mullu ei uskunud, siis nüüd on ta selles veendunud!» kirjutab ralliraadio häälena tuntud Clark.

Autorallit läbi ja lõhki tundev inglane põhjendab oma sissejuhatust tõigaga, et 2017 oli hooaeg, kus enda jaoks uude autosse istunud Ogier oli haavatav ja võidetav. «Volkswagenis teda ümbritsenud löömatuse aura polnud tuhmistunud, vaid puudus täielikult. Just tol hetkel pidanuks pretendendid esile tõusma. Aga nüüd? Hilja, poisid. Ogier on oma võimsuse taastanud. Ta on tugevam kui kunagi varem ja alistamatuse oreool tema ümber on taastunud,» kiidab Clark tänavu neljast MM-rallist kolm (Monte Carlo, Mehhiko ja Korsika) võitnud prantslast.

Viiekordse maailmameistri käsutuses on Clarki hinnangul relvad, millele rivaalide arsenalid ligilähedalegi ei jõua. «Mingi ime läbi on M-Sport taas valmistanud auto, millele teised isegi lähedale ei jõua. /.../ Ogier, Malcolm Wilson, M-Sport ja Ford Performance moodustavad võitva kombinatsiooni. Nagu üks vaatleja märkis: «See Fiesta meenutab iga mööduva ralliga üha enam kõikvõimsat Volkswagenit.»,» kirjutab Clark. Just Volkswagenit roolides võitis Ogier 2013-2016 neli järjestikust MM-tiitlit.

«Ogier tundub olevat ülivõimas ning Neuville'i murekoormat suurendab tõik, et Esapekka Lappi ja Ott Tänak kipuvad sel hooajal tõusma tõelisteks väljakutsujateks,» kirjutab Colin Clark.

«Rivaalide suurim mure on Fiesta järelejätmatu töökindlus. Hyundais kratsiti Korsikal kukalt, sest auto käitus kohati täiesti võimatult. Toyota seis oli hea, aga kõigis tingimustes kiirust näidata ei suudetud ning Citroen oli kaugel ülekaalust, mida nad mullu Korsikal näitasid. Ogier tundub olevat ülivõimas ning Neuville'i murekoormat suurendab tõik, et Esapekka Lappi ja Ott Tänak kipuvad sel hooajal tõusma tõelisteks väljakutsujateks,» kirjutab Clark.

Clark on rallimaailma telgitagustega üks paremini kursis olevaid ajakirjanikke. Lisaks ralliraadios räägitule on kuulsad ka tema köögilaua tagant tehtud Facebooki-lehe videoblogid «The Kitchen Table».

Autoralli MM-sarja üldseis pärast Korsika rallit:

Sebastien Ogier (M-Sport) 84 Thierry Neuville (Hyundai) 67 Ott Tänak (Toyota) 45 Andreas Mikkelsen (Hyundai) 41 Kris Meeke (Citroen) 36 Esapekka Lappi (Toyota) 36 Jari-Matti Latvala (Toyota) 31 Dani Sordo (Hyundai) 30